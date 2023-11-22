باتيلي يؤكد التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون 

22 نوفمبر، 2023 9:04 ص
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أخبارليبيا24 

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون وصولا إلى تسوية توافقية حول القوانين الانتخابية. 

جاء ذلك عقب لقاء باتيلي مع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد، الشيخ عقيلة الجمل. وعدد من الأعضاء  

وناقش المبعوث الأممي مع المجلس الاجتماعي مقترحاتهم عن دفع العملية السياسية للوصول إلى إجراء الانتخابات في ظل دولة موحدة مستقرة وذات سيادة. 

 

وذكر باتيلي قادة المجلس بالمسؤولية في المساهمة لخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة بمساعدة حكومة موحدة. 

22 نوفمبر، 2023 9:04 ص
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