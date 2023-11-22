المنظمة الدولية للهجرة تعترض 662 مهاجرًا وتُعيدهم إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 662 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري. جاء ذلك في آخر تحديث إحصائي نشرته المنظمة عبر حسابها بمنصة “إكس”.

وتقول حكومة الوحدة الوطنية، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية والتهريب تخص أوروبا في المقام الأول، كون المهاجرين يقصدون دول القارة وليس ليبيا، فهي دولة عبور وحدودها مفتوحة.

ووفقما ورد على لسان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، إذ رفض الوزير العمل خفر سواحل بإرجاع المهاجرين إلى داخل ليبيا، وتحمل مصائب وتكاليف أمنية واقتصادية واجتماعية.

ويتزامن ذلك مع استعدادات تجريها حكومة الدبيبة لعقد مؤتمر حول الهجرة القانونية بعنوان “بحر متوسط آمن وجنوب مستقر” يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر وزراء العمل من دول الساحل والصحراء، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) عن مصدر حكومي في طرابلس.