المقريف يبحث مع مراقبي تعليم شحات ونالوت والعربان سير العملية التعليمية 

22 نوفمبر، 2023 12:21 م
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 أخبارليبيا24 

بحث وزير التربية والتعليم موسى المقريف، مع مراقبي التعليم في بلديات شحات ونالوت و العربان ؛ سير العملية التعليمية، الاحتياجات اللّازمة. 

وناقشَ المقريف مع مراقب التعليم بشحات، ملف الطلبة النازحين واستئناف الدِّارسة في المدارس المتضرِّرة من الفيضانات والسيول، بعد الانتهاء من صيانتها. 

وتطرق وزير التعليم مع مراقب التعليم ببلدية نالوت، إلى ملف سد العجز ومتطلبات صيانة المؤسسات التعليمية داخل المدينة. 

فيما تناول لقاء المقريف مع عميد بلدية العربان، ملف تطوير الكوادر التعليمية من خلال إقامة دورات تدريبية، إضافة إلى دراسة معدّلات الأداء للمُعلِّمين. 

22 نوفمبر، 2023 12:21 م
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