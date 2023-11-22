الرئاسي يبحث معالجة الانسداد السياسي مع الدبيبة وتكالة

22 نوفمبر، 2023 11:08 م
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أخبار ليبيا 24

عقد عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة العمل على معالجة الانسداد السياسي من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية، بهدف الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح البيان أن رئيس المجلس الأعلى للدولة قدم إحاطة حول زيارته الولايات المتحدة الأميركية أخيرا. وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في كل المناطق؛ لضمان إجراء الانتخابات بنجاح مع مشروع المصالحة الوطنية الذي يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه.

22 نوفمبر، 2023 11:08 م
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