الدبيبة يشيد بالجهود القطرية والمصرية في التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل

أخبار ليبيا 24

أشاد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بالجهود القطرية والمصرية من أجل الوصول لاتفاق هدنة في غزة.

وقال الدبيبة، في تصريح: “لعلها تسهم في تخفيف المعاناة الكبرى التي يعيشها أهلنا في القطاع المحاصر، وإنهاء هذه الحرب الهمجية الظالمة”.

وأعلنت قطر اليوم نجاح جهود وساطة مشتركة قادت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل.

وقالت الخارجية القطرية، إن جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة تدخل حيز التنفيذ خلال الـ 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وأضافت الخارجية، أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وقالت، إن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.