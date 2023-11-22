الداخلية تحذّر من استخدام أسطوانات غاز طهي غير مطابقة للمواصفات

22 نوفمبر، 2023 2:03 م
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أخبار ليبيا 24

وجّهت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، تنبيها للمواطنين بالحرص على عدم شراء أسطوانات غاز الطهي غير الآمنة، وذلك بعد وقوع إصابات حروق نتيجة الانفجار.

وقالت الوزارة، إن تلك الأسطوانات، غير المطابقة للمواصفات، تسببت في وقوع حوادث خطيرة تمثلت في تعرض بعض المواطنين لحالات إصابة بالحروق نتيجة الانفجار.

وأضافت، أن أسطوانات الطهي غير مطابقة للمواصفات يتم تداول بيعها بأسواق المواد المنزلية (جملة وقطاعي) السوداء والأسواق الشعبية.

وقالت، وزارة الداخلية إنها بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي ستتخذ حزمة من التدابير الوقائية لكبح جماح انتشار هذه الظاهرة والحيلولة دون وصول استخدامها المنزلي من قبل المواطنين ومنع بيعها وتداولها ومصادرتها.

 

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22 نوفمبر، 2023 2:03 م
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