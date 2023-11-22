الحكومة الليبية تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الهلال النفطي

أخبار ليبيا 24

تعتزم الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مناطق الهلال النفطي خلال الفترة القادمة، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه قيادات اجتماعية في منطقة راس لانوف.

وعقد حماد، رفقة نائبه عن المنطقة الجنوبية سالم الزادمة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع أعيان وحكماء ومشايخ راس لانوف وبن جواد والبريقة، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في وقت سابق اليوم بالمنطقة.

وأكد حماد خلال كلمته في الاجتماع مع القيادات الاجتماعية بمدينة راس لانوف، حاجة كل مناطق الهلال النفطي إلى وقفة جادة بشأن بنيتها التحتية، موضحاً أن حكومته تضع هذه المناطق في مقدمة أولوياتها.

كما أكد حماد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستجرى زيارة تفقدية، رفقة لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، إلى المناطق من أجدابيا إلى سرت غرباً، وإلى الواحات جنوباً، وذلك للوقوف على احتياجات هذه المناطق.

ونوه حماد إلى أنه سيجرى تنفيذ مشروع طريق بطول 20 كم في منطقة راس لانوف، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومركز شرطة في منطقة بن جواد، ورصف وصيانة الطرق الرئيسة والفرعية بمناطق الهلال النفطي.

كما سيجرى دعم جامعة خليج السدرة بكل الاحتياجات والنواقص، وذلك في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية وفق شعار الحكومة، وهو (التنمية).