التضخم في المغرب يتباطأ بـ4.3 بالمئة

22 نوفمبر، 2023 2:20 م
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أخبار ليبيا 24

سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، سجل معدل العجز 37.3 مليار درهم، أي ما يعادل 3.67 مليار دولار.

وفي سياقِ منفصل.. زار المغرب خلال أول 10 أشهر من العام الحاليّ أكثر من 12.3 مليون سائح، بزيادة تقدر بـ 83 بالمئة مقارنةً مع العام الماضي.

وزارة السياحة المغربية؛ أوضحت أن الزيادة تأتي رغم التحديات التي تعصف بالقطاع، إذ استقبل المغرب خلال أكتوبر الماضي 1.2 مليون سائح، بحسب الوزارة.

22 نوفمبر، 2023 2:20 م
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