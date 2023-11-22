 الأرصاد الجوية: تأثر أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي 

22 نوفمبر، 2023 10:46 ص
0 1

أخبارليبيا24 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تأثر أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي. 

وأوضح المركز أن هذا المنخفض يكون مصحوبًا برياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة. 

وأضاف مركز الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد تكاثرًا للسحب مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا. 

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب مناطق البلاد وتكون منخفضه أثناء الليل والصباح الباكر. 

22 نوفمبر، 2023 10:46 ص
0 1

المزيد من الأخبار

حماد يوجه بتزويد مستشفى جالو المركزي بجهاز الرنين المغناطيسي 

22 نوفمبر، 2023 9:56 ص

باتيلي يؤكد التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون 

22 نوفمبر، 2023 9:04 ص

باتيلي: ينبغي على السلطات والقادة السياسيين في ليبيا الاستماع إلى انشغالات ومطالب الأطفال

21 نوفمبر، 2023 11:51 م

1279 قتيلا جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال النصف الأول من 2023

21 نوفمبر، 2023 11:44 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى