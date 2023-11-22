 الأرصاد الجوية: تأثر أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تأثر أغلب مناطق ليبيا خاصة مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي.

وأوضح المركز أن هذا المنخفض يكون مصحوبًا برياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

وأضاف مركز الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد تكاثرًا للسحب مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب مناطق البلاد وتكون منخفضه أثناء الليل والصباح الباكر.