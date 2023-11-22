“اقعيم” يبحث آلية لردع الخارجين عن القانون وضبط المطلوبين

أخبار ليبيا 24

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، اليوم الثلاثاء، مع مديري الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية والمكوّنات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وكبار الضباط.

وبحث الاجتماع ملفات وقضايا ملحة وحساسة، أبرزها تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مديريات الأمن والأجهزة؛ لردع الخارجين عن القانون وضبط المطلوبين ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وكشف مصدر دخول المخدرات إلى البلاد.

وأكد اقعيم على ضرورة الوقوف مع المواطنين وإنهاء معاناتهم في الحصول على الغاز ووقود الديزل خاصة بالجبل الأخضر، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب عليها، مُصدرًا تعليماته بتحديد جداول توزيع الغاز ووقود الديزل بالتعاون مع شركة البريقة للنفط، وبإشراف مديريات الأمن كل حسب نطاق اختصاصه.

وأوعز بتفعيل دور فروع مباحث الجوازات نظرًا لدورها المهم، في حصر الأجانب، بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمدن والمناطق.

وشدد على أهمية متابعة توزيع التموين الخاص بمنتسبي وزارة الداخلية، خاصةً بعد دعم إدارة الإمداد بكل ما تحتاجه في هذا الصدد.