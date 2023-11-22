اجتماع أمني في طرابلس تحضيرا لعقد مؤتمر وزراء العمل بتجمع دول الساحل والصحراء

أخبار ليبيا 24

عقد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة، لواء بشير الأمين، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا لمناقشة وإعداد ما يلزم من ترتيبات أمنية لتأمين المؤتمر الوزاري لوزراء العمل على مستوى دول تجمع الساحل والصحراء.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في طرابلس خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتنظم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤتمر تحت شعار (بحر متوسط آمن وجنوب مستقر) خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة العمل، السبت، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن جهودها في تنظيم سوق العمل من خلال تسوية أوضاع العمالة الوافدة وحصرها، وتطوير بنية إدارية وتنظيمية تفتح المجال للاستثمار والتنمية.

وأكدت الوزارة، أهمية دور المؤسسات الدولية في المشاركة الفاعلة، من خلال هذا المؤتمر، لدعم جهود الاستقرار والتنمية التي تستهدف دول المنبع التي تصدّر العمالة.