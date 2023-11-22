أمن بنغازي: دوريات شرطة سيدي خليفة تضبط شخصين في شجار بسلاح ناري 

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن دوريات الأمن غير الظاهر التابعة لمركز شرطة سيدي خليفة ضبطت شخصين متشاجرين بسلاح ناري في حالة سكر أبدو مقاومة شديدة ضد رجال الأمن.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال دوريات الأمن غير الظاهر لتمشيط الاختصاص تمت مشاهدة أشخاص متشاجرين وبحوزة أحدهم سلاح ناري.

وأضافت مديرية الأمن أن الشخصين كانوا في حالة غير طبيعة حيث تم النزول عليهم من قبل أعضاء التحريات لضبطهم وفض الإشكالية ولكن أحدهم قام بالاعتداء بالضرب على أعضاء التحريات ومقاومتهم.

وأشارت المديرية إلى أنه تم التعامل معهم وضبطهم وضُبط بحوزتهم سلاح ناري وقطع من مادة الحشيش المخدرة.

وأفادت مديرية الأمن أنه تم الانتقال بهم إلى المركز، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة المُشاجرة بسلاح ناري وحيازة مواد مخدرة ومُقاومة رجال الأمن.