أردوغان ينوي زيارة مصر قريبًا

22 نوفمبر، 2023 2:17 م
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أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر خلال الأيام القادمة.

وسائل إعلام تركية، قالت إن الرئيس التركي أردوغان قد يسافر إلى مصر ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة، وخطوات أخرى، لم تفصح عنها.

وفي وقتٍ سابق.. قال أردوغان، في كلمةٍ له أمام البرلمان، إن إسرائيل «دولة إرهابية» على حد قوله.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي في غزة، مشدّدًا علة أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفيما سبق.. قال أردوغان، إن حركة حماس الفلسطينية ليست منظمة إرهابية؛ لأنها تخوض معركةً لتحرير أرضها.

أردوغان؛ وخلال كلمته أمام نواب حزبه بالبرلمان، اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم هذه الهجمات يصلان إلى حد الاغتيال والمرض العقلي، على حد قوله.

22 نوفمبر، 2023 2:17 م
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