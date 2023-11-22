“أبوزريبة” يستعرض إنجازات الوزارة في جميع المدن والمناطق

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شارك وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة في الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء الحكومة للعام الحالي، برئاسة رئيسالحكومة أسامة حماد، ونائبه سالم الزادمة، وجميع وزراء الحكومة، وتم خلاله مناقشة عدد من الملفات والمواضيع ذات الطابع السياسي والخدمي.

وأكد أبوزريبة خلال الاجتماع على سعي الوزارة للقيام بمهامها المناطة بها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإصدار وتنفيذ عدة قرارات إدارية ومالية في هذا الصدد.

واستعرض القرارات الإدارية التي اتخذتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، وتضمنت هذه القرارات تأمين المناطق الجنوبية وتفعيل مكاتب شؤون المرأة وحماية الأسرة والطفل في المديريات، بالإضافة إلى تشكيل غرف أمنية في المنطقة الشرقية وهيكلة مديريات الأمن في المناطق.

كما تم أيضًا استعراض القرارات المالية التي تم اتخاذها، بما في ذلك دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن في المناطق الغربية والجنوبية والشرقية بالأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي أجرتها الوزارة للمديريات والأجهزة الأمنية.