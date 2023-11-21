“47” ألف مهاجر وصلوا إيطاليا قادمين من ليبيا منذ بداية 2023

أخبار ليبيا 24

وصل نحو 47 ألفاً و300 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا قادمين من ليبيا، وذلك منذ بداية العام 2023.

وأظهرت بيانات صادرة وزارة الداخلية الإيطالية، أمس الإثنين أن نحو 30 ألفا من هؤلاء المهاجرين غادروا من المنطقة الغربية، في حين وصل العدد الباقي منطلقا من المنطقة الشرقية.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية نوفا، استقبلت إيطاليا 95 ألف مهاجر عبر المسار التونسي بمعدل 300 مهاجر يوميا، وهي زيادة كبيرة للغاية مقارنة بالعام 2022 الذي سجل وصول 32 ألف مهاجر فقط من المسار.

ووفقاً لأحدث تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإنه منذ بداية العام حتى 11 نوفمبر جرى اعتراض 13 ألفا و611 مهاجرا في البحر، وجرت إعادتهم إلى ليبيا، منهم عشرة آلاف و352 رجلاً و943 امرأة و494 قاصرا، بينما لم تتوافر بيانات بجنسيات ألفي و433 مهاجرا.

كما توفى 939 شخصا منهم، فيما لا يزال 1248 في عداد المفقودين بعد غرق مراكبهم في البحر الأبيض.