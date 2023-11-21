1279 قتيلا جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال النصف الأول من 2023

أخبار ليبيا 24

أدت، الحوادث المرورية في ليبيا إلى مقتل 1279 شخصا خلال النصف الأول من العام 2023، وفق إحصاء لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وكشفت الوزارة، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية الحوادث المرورية خلال النصف السنوي الأول من العام 2023 والمسجلة بأقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن.

وقالت الوزارة، إن الحوادث بلغت 4184 حادثا وتسببت في مقتل 1279 شخصا، وإصابة 1828 بإصابة بليغة و1686 إصابة بسيطة. وقدرت الوزارة، قيمة الخسائر المالية بـ 32,022,964 دينار ليبي.

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن ارتفاع مفرط في مؤشر حوادث المرور في ليبيا، حيث ذكرت أنّه تمّ تسجيل خلال الفترة من (2018 – 2022) عدد (9245) حالة وفاة.

كما أعلنت عن (11532) إصابة بليغة، بينما بلغ عدد المركبات المتضررة خلال الفترة المذكورة (39618) مركبة، بقيمة تقديرية بلغت 218 مليون دينار ليبي.