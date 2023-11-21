هجوم روسي عنيف شرقي أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

تسبب هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ في تضرّر مستشفى ومبنى في منجم للمعادن وبنى تحتية مدنية أخرى شرق أوكرانيا.

القوات الجوية الأوكرانية قالت في بيانٍ إن «مستشفى مدينة سيليدوف المركزي في منطقة دونيتسك ومبنى منجم كوتلياريفسكا وبنى تحتية مدنية أخرى تعرضت للتدمير والأضرار، وذلك عبر إطلاق روسيا أربعة صواريخ موجهة وصاروخ كروز و11 مسيرة هجومية» بحسب القوات الأوكرانية.

وفي هذا الصدد.. أكدتْ ألمانيا مواصلة واستمرار إرسالها وتقديمها الدعم العسكري لأوكرانيا

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قال خلال وصوله إلى كييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني «أنا هنا مرة جديدة أولا للتعهد بتقديم مزيد من الدعم، وأيضا لأعرب عن تضامننا والرابط العميق الذي يجمعنا، وإعجابنا بالقتال الشجاع والمكلف الذي يتم خوضه هنا» على حد قوله