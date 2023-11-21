هجوم روسي عنيف شرقي أوكرانيا

21 نوفمبر، 2023 4:55 م
0 1
-

 

أخبار ليبيا 24

تسبب هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ في تضرّر مستشفى ومبنى في منجم للمعادن وبنى تحتية مدنية أخرى شرق أوكرانيا.

القوات الجوية الأوكرانية قالت في بيانٍ إن «مستشفى مدينة سيليدوف المركزي في منطقة دونيتسك ومبنى منجم كوتلياريفسكا وبنى تحتية مدنية أخرى تعرضت للتدمير والأضرار، وذلك عبر إطلاق روسيا أربعة صواريخ موجهة وصاروخ كروز و11 مسيرة هجومية» بحسب القوات الأوكرانية.

وفي هذا الصدد.. أكدتْ ألمانيا مواصلة واستمرار إرسالها وتقديمها الدعم العسكري لأوكرانيا

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قال خلال وصوله إلى كييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني «أنا هنا مرة جديدة أولا للتعهد بتقديم مزيد من الدعم، وأيضا لأعرب عن تضامننا والرابط العميق الذي يجمعنا، وإعجابنا بالقتال الشجاع والمكلف الذي يتم خوضه هنا» على حد قوله

21 نوفمبر، 2023 4:55 م
0 1

المزيد من الأخبار

الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تمسّ بمعاهدة السلام

21 نوفمبر، 2023 4:49 م

الرئاسة التونسية تعلق نشاط قرابة مئة حزب سياسي

21 نوفمبر، 2023 4:48 م

احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي ترتفع

21 نوفمبر، 2023 4:47 م

ألمانيا: ملتزمون بدعم أوكرانيا عسكريًا

21 نوفمبر، 2023 4:46 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى