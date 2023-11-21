ناقلة مليونية ترسو على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل إلى الصين 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الناقلة النفطية (دلتا تولمي) رست اليوم الثلاثاء على رصيف الميناء.

والتابع لشركة الخليج العربي للنفط ل

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح المصدر أن الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم ليبيريا، لافتا إلى أنها الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر نوفمبر الجاري.

واضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 206 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيف متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.