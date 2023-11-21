منخفض وأجواء ممطرة.. درجات الحرارة في ليبيا خلال الساعات القادمة

21 نوفمبر، 2023 11:01 ص
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أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء أن يبقى الطقس مستقر نهار على أغلب مناطق ليبيا.

وتشير التوقعات الى أن درجات حرارة معتدلة نسبياً هذا اليوم حيث تتراوح ما بين (20-27) م وتميل للانخفاض آخر الليل والصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بمنخفض جوي بداية من مساء يوم الغد مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أجواء مغيمة وممطرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً.

21 نوفمبر، 2023 11:01 ص
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