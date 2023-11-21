مرض الجلد العقدي بالأبقار.. ما هو؟

أخبار ليبيا 24

أعلنت، إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر، أنها رصدت انتشار مرض “الجلد العقدي” القاتل بين الأبقار، ما أدى إلى إصابة مئات الرؤوس ونفوق عدد آخر.

وناشد، مدير إدارة الثروة الحيوانية الجبل الأخضر، صالح بومباركة، الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري بعد انتشار المرض.

التعريف بالمرض

ومرض الجلد العقدي، هو مرض ناتج عن فيروس (LSDV)، وينتقل بواسطة الحشرات مثل الناموس والذباب والقراد، وكذلك الأطعمة والمياه الملوثة بلعاب حيوانات مريضة.

ومن أعراضه، وفقا للمركز الوطني للصحة الحيوانية، الدمع والإفرازات الأنفية وتضخم الغدد الليمفاوية وارتفاع الحرارة وانخفاض حاد في إنتاج الحليب.

وتستمر فترة الحضانة، ما بين 2 إلى 5 أسابيع، ومعدل الإصابة يكون من5 إلى 45% بينما معدل النفوق فيصل إلى 10 %.

ومن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض هو الإبلاغ والعزل والعلاج، وكذلك التحصين في نطاق بؤرة الإصابة والسيطرة على الأسواق وحركة الأبقار.