مؤسسة النفط والشركة البولندية للنفط والغاز تناقشان استئناف النشاط الاستكشافي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط والشركة “البولندية” للنفط والغاز رفع القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

وعقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، الإثنين في طرابلس، اجتماعا فنيا تقابليا مع مسؤولي الشركة “البولندية” للنفط والغاز، وذلك استكمالا للاجتماعات الفنية السنوية المنعقدة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية المشاركة.

وشهد الاجتماع، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة خلال عام 2023، والأعمال الفنية المقترحة للعام 2024، فيما يخص المسح “السيزمي” والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

كما تمّ التطرق لمناقشة رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في القطعة (113) الممنوحة لها في ليبيا، والواقعة بين حوضي غدامس ومرزق.