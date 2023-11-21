لجنة حصر الأجانب وتعويض المتضرّرين جرّاء الإعصار دانيال تختتم أعمالها 

أخبارليبيا24

اختتمت لجنة حصر الأجانب وتعويض المتضرّرين جرّاء الإعصار دانيال، أعمالها اليوم الثلاثاء، خلال الاِجتماع الذي عُقد بمدينة بنغازي.

وسلّمت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المفوّض عبدالهادي الحويج، والمحامي العام درنة أنور عطية، تقاريرها النهائية.

كما سلمت اللجنة نتائج أعمالها وأرقام الوفيات من مختلف الجنسيات والإحصائيات التي أُجريت عن طريق وزارة الخارجية ومديريات الأمن كلٌ على حدة والبلديات والمحامي العام درنة.

ويأتي تسليم النتائج تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات والخطط الموضوعة حيالهم، موضع التنفيذ.