غدامس: عملية المسح لا تزال مستمرة لرصد مزارع النخيل التي تنتشر فيها الحشرة القشرية الخضراء

أخبار ليبيا 24: قال مدير مكتب الخدمات الزراعية والحيوانية في بلدية غدامس خالد الإمام إنهم بانتظار التوصيات من المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي لمكافحة انتشار حشرة القشرية الخضراء .

وأوضح الإمام في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن فور رصد انتشارها تم التواصل المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، والتي بدورها شكلت لجنة وتم أرسالها إلى البلدية للكشف على هذه الآفة، وقدموا تقريرهم إلى رئيس المركز الذي بدوره سيتواصل مع وزارة الزراعة.

وأضاف أنهم بالبلدية يقومون بمسح الآن، ولم تنتهي عملية المسح لرصد مزارع النخيل التي تنتشر فيها الحشرة القشرية الخضراء، وفي انتظار تعليمات المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي لتقديم طرق المكافحة كيميائية بتوزيع الأدوية أو بالحرق، كما فعل بعض المزارعين ببعض البلديات.