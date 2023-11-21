عقب حالات التسمم .. إغلاق قصاب تنتوش في جنزور

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير الإعلام والمعلومات بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إغلاق قصاب تنتوش في جنزور على خلفية تسجيل تسمم جماعي إثر تناول وجبة طعام في أحد المطاعم.

وقال الزيات لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن تم تشكيل فريق عمل مكون من مفتشين من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جنزور، والحرس البلدي والإصحاح البيئي، وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم.

ومن خلال الفواتير تبين أن مصدر شراء هذه اللحوم، هو قصاب تنتوش لبيع جميع أنواع اللحوم، وعلىٰ إثر ذلك تم التوجه إلى عين المكان، وتمت عملية التفتيش والكشف والمتابعة، للوقوف ومعرفة الاسباب الاولية للتسمم الذي حدث، وسجلت العديد من المخالفات على هذا النشاط .

وأوضح الزيات، أن تم قفل هذا النشاط والتحفظ على عينات وإحالتها للمختبر لإجراء التحاليل اللازمة، مؤكداً أن العمل استمر لساعات متاخرة من الليل، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمستهلك.

وأعلن الزيات السبت الماضي استقبال مستشفى جنزور العام 71 حالة تسمم، بينها 3 حالات خطيرة، بسبب تناولهم وجبة عشاء من أحد المطاعم داخل البلدية، وتم قفل المطعم، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بعد تفتيش المكان وأخذ عينات من وجبات العشاء.

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى، حيث سجل في سبتمبر الماضي 80 حالة تسمم في جنزور بعد تناولهم وجبات من أحد مطاعم الشاورما والسكالوب داخل منطقة جنزور.