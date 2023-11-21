طبرق تكرم “الشاعري” الفائز بالترتيب الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالكويت 

21 نوفمبر، 2023 5:53 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص 

شهد مسجد الملك إدريس بمدينة طبرق اليوم الثلاثاء حفل تكريم عبدالرحمن الشاعري الفائز بالترتيب الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الكويت. 

والشيخ الشاعري يبلغ من العمر 11 عاماً تحصل خلال اليومين الماضيين على الترتيب الأول في مسابقة الكويت لحفظ القرآن الكريم. 

وألقيت الكلمات من الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني بحضور أسرة الشيخ عبدالرحمن أسامة الشاعري وتم منحه الهدايا والدروع بهذه المناسبة بحضور محفظه الشيخ محمود الدامي. 

وكان أقيم استقبال كبير للشاعري بمطار طبرق ليلة أمس بعد عودته من الكويت عبر مطار امعيتيقة . 

يشار إلى أن الشيخ عبدالرحمن أسامة الشاعري قد تحصل في الأعوام الماضية على الترتيب الأول في حفظ القران الكريم في المسابقة التي أقيمت بمدينة مصراتة. 

21 نوفمبر، 2023 5:53 م
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