رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب: البعثة والمجتمع الدولي لا يتعاملان بجدية لتحقيق إرادة الليبيين 

21 نوفمبر، 2023 2:26 ص
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مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أخبارليبيا24 

اعتبر رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي لا يتعاملان بجدية من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. 

وطالب رؤساء اللجان خلال لقائهم مع السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن،  بريطانيا والمجتمع الدولي بدعم جهودهم في تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. 

وأبدى رؤساء اللجان احتجاجهم على موقف بريطانيا من حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وإصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية التي أنجزتها اللجنة المشكلة لوضع القوانين الانتخابية 6+6. 

21 نوفمبر، 2023 2:26 ص
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