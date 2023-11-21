حفتر يطلع على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر 

21 نوفمبر، 2023 6:07 م
0 1

أخبارليبيا24 

اطلع القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر. 

واستعرض حفتر خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس لجنة الاعمار والاستقرار حاتم العريبي سير العمل لمشاريع لجنة إعادة الإعمار في مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية. 

وأكد القائد العام على مواعيد تسليم المشاريع المُنجزة ومتابعة باقي المشاريع لكل المدن لتقديم أفضل الخدمات للمواطن. 

21 نوفمبر، 2023 6:07 م
0 1

المزيد من الأخبار

جوازات طبرق الجديدة تؤكد إصدار عدد 25 ألف جواز منذ 2021 

21 نوفمبر، 2023 6:40 م

ناقلة مليونية ترسو على رصيف ميناء الحريقة لشحن مليون برميل إلى الصين 

21 نوفمبر، 2023 6:30 م

طبرق تكرم “الشاعري” الفائز بالترتيب الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالكويت 

21 نوفمبر، 2023 5:53 م

لجنة حصر الأجانب وتعويض المتضرّرين جرّاء الإعصار دانيال تختتم أعمالها 

21 نوفمبر، 2023 5:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى