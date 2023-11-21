حفتر يطلع على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر 

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اطلع القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر.

واستعرض حفتر خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس لجنة الاعمار والاستقرار حاتم العريبي سير العمل لمشاريع لجنة إعادة الإعمار في مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية.

وأكد القائد العام على مواعيد تسليم المشاريع المُنجزة ومتابعة باقي المشاريع لكل المدن لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.