جوازات طبرق الجديدة تؤكد إصدار عدد 25 ألف جواز منذ 2021 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المنظومة الأمنية في قسم جوازات طبرق الجديدة رائد أحمد عبدالواحد إصدار عدد 25 ألف جواز منذ بدايتنا عام 2021.

وأضاف عبدالواحد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”بداية فتح القسم كان في يناير من عام 2021 وأنجزنا خلال هذه الفترة ونجحنا في إصدار عدد 25 ألف جواز سفر”.

وتابع رئيس المنظومة :”نعمل في تصوير المواطنين خلال ثلاثة أيام من الأسبوع وهي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء”.

ولفت عبدالواحد إلى أنهم يستلمون خلال هذه الأيام عدد 300 ملف بواقع 100 ملف كل يوم من أيام التصوير.

وذكر رئيس المنظومة :”مشاكلنا تنحصر في انقطاع الكهرباء وعدم وجود مولد، كذلك يتم إحضار الجوازات الجاهزة من بنغازي في سيارات خاصة”.