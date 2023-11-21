جنائي بنغازي يضبط شخصًا يتاجر بالخمور المحلية ويصادر كمية منها 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي يضبط شخصًا يتاجر بالخمور المصنعة محليا بعد مداهمة منزلاً بمنطقة بوعطني.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم العثور على كمية من الخمور والمخدرات وحبوب الهلوسة أثناء مداهمة المنزل.

وذكرت المديرية أن عملية القبض والمداهمة تم عقب ورود معلومات لدى أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن شخص يقوم بالاتجار بالخمور المصنعة محلياً.

وأفادت أن رئيس القسم أصدر مقدم خالد الرابحي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص سالف الذكر حيث تم خروج أعضاء التحريات رفقة مجموعة القبض.

وأوضحت المديرية أنه تم رصد الشخص المطلوب وجمع المعلومات عنه والتي أفضت عن التوصل لمحل سكنه بمنطقة بوعطني وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المنزل من قبل أعضاء التحريات ومجموعة القبض.

ولفتت إلى أنه تم ضبط الشخص المطلوب وضُبط داخل المنزل عدد أربع جالونات سعة 20لتر مملوءة بالمواد المسكرة وقطعة من مادة الحشيش المخدرة (ربع_قورزة).

وبينت المديرية أنه بتفتيش مركبته تم العثور على ثلاثة قطع من مادة الحشيش المُخدرة وكذلك عُلبتين من أقراص الهلوسة نوع بترل.

وبينت أنه تم الانتقال بالمتهم إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.ع من مواليد 1990 واعترف بما نسب إليه وكما أفاد أنه قد حُكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات في وقت سابق بتهمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.