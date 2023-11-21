باتيلي: ينبغي على السلطات والقادة السياسيين في ليبيا الاستماع إلى انشغالات ومطالب الأطفال

أخبار ليبيا 24

قال، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنّه ينبغي على السلطات الليبية والقادة السياسيين الاستماع إلى انشغالات ومطالب الأطفال، الذين يشكلون العماد الحقيقي لمستقبل البلاد.

وأضاف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، على حسابه في منصة “إكس”: “يتوجب عليهم توفير بيئة تحمي حقوق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والسلامة والمشاركة في الحياة العامة”.

جاء ذلك بعد مشاركته اليوم في الفعالية التي نظمتها اليونيسف بالشراكة مع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون لتكريم أبطال وبطلات حقوق الطفل من جميع أنحاء ليبيا.

وقال باتيلي: “أهنئ المنظمين على نجاح هذه المبادرة الرائعة”. وأضاف: “أثنيت على المساهمات الرائعة لهؤلاء الفتية والفتيات، وعلى ترافعهم الذي لا يعرف الكلل عن حماية وتعزيز حقوق الطفل في مجتمعاتهم المحلية. أنا معجب بانخراطهم النشط من أجل المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار في ليبيا موحدة”.