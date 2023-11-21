باتيلي: اتفقت مع حفتر على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا 

أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه اتفق مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”ناقشنا الوضع السياسي والأمني في البلاد والخطوات الملموسة الضرورية للمضي قدمًا في تفعيل المسار الانتخابي”.

وكان مكتب الإعلام بالقيادة العامة أكد أن خليفة حفتر، استقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي والوفد المُرافق له.

وأكد مكتب الإعلام في القيادة العامة أنه تم خلال اللقاء بمقرّ القيادة العامة التباحث حول آخر التطورات السياسية في ليبيا.