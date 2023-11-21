النقد الدولي: ليبيا أحرزت تقدما هذا العام في مكافحة غسيل الأموال والتنظيم المصرفي 

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أكد صندوق النقد الدولي السلطات المحلية في ليبيا أحرزت تقدما هذا العام في مكافحة غسيل الأموال والتنظيم المصرفي وفق المعايير الدولية.

وأضاف الصندوق، أن الفائدة المباشرة لتوحيد المصرف المركزي هي تحسين التنسيق في السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن تأثير كارثة الفيضانات سيكون قليل نسبيا على الاقتصاد المحلي لاعتماده على إنتاج النفط والغاز.

وأوضح أن التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط إيجابية رغم كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد