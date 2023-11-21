الرئاسة التونسية تعلق نشاط قرابة مئة حزب سياسي

أخبار ليبيا 24

علّقت رئاسة الحكومة التونسية أنشطة 97 حزباً سياسياً بعد أن تتبعت الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنة 2018.

كما أكدت على.

مديرة ديوان رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سامية الشرفي، أكدت تنبيه الإدارة لـ 150 حزباً آخر بشأن أوضاعها المالية، مؤكدةً صدور أحكام تتعلق بحل 15 حزباً، واتخاذ 14 حزباً قرارات بحل نفسها بين 2020 و2022 وذلك في إطار «عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه»، على حد وصفها.

وفي سياقٍ منفصل… توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.1% في عام 2024 مقابل 1% العام الجاري.

وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية أن هناك جملةً من التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، على حد قوله.

وفي الأثناء.. كشف تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر والصادر عن المعهد الوطني للإحصاء؛ ارتفع معدل التضخم التونسي خلال شهر سبتمبر المنصرم بواقع 9 بالمئة، مقابل 9.3 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي.