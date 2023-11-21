التعرف على هوية ثمانية أشخاص من مفقودي سنة 2011

أخبار ليبيا 24

أعلن، المتحدث باسم الهيئة العامة للتعرف والبحث عن المفقودين، عبد العزيز الجعفري، التعرف على هوية ثماني حالات جديدة من مفقودي سنة 2011.

وقال الجعفري، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الدائمة الخاصة بعمليات المطابقة عقدت اجتماعها لمراجعة نتائج تحاليل العينات المرجعية والبصمة الوراثية، والتي تم استخراجها من قبل فرق الهيئة من مدن مختلفة.

وأضاف، أن بعد مراجعة وتدقيق النتائج من إدارة المختبرات مع إدارات البحث عن الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، تمّ التعرف على هوية 8 مفقودين.

وأوضح الجعفري، أن اللجنة الدائمة تعمل بشكل مستمر للتعرف على مصير كافة المفقودين بكامل ليبيا.

وأشار إلى أن فرق الهيئة تقوم بمهاهما المكلفة بها في مدينة درنة أيضا ومدن ومناطق شرق البلاد المنكوبة جراء إعصار دانيال.

أسماء المفقودين

وأسماء المفقودين الذين تم التعرف عليهم، هم:

1- صابر خزام سالم دبوب – من مدينة الزاوية.

2- عبدالعزيز عمران علي هندر – مدينة طرابلس.

3- فرج محمد فرج المزوغي- سوق الخميس.

4- منير المنتصر علي الفيتوري- من مدينة صبراتة.

5- ميلاد علي ناجي ميلاد – من مدينة تاورغاء.

6- نصر عبدالنبي نصر إبراهيم – من مدينة طرابلس .

7- محمد مفتاح شادي التومي -من مدينة الزاوية.

8- منصور محمد مفتاح أبوزيد – من قصر الأخيار.