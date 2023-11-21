التعادل الإيجابي يسيطر على مواجهة ليبيا والكاميرون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

21 نوفمبر، 2023 8:56 م
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أخبار ليبيا 24

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب على المواجهة بين المنتخب الوطني الليبي ونظيره الكاميروني في إطار منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وافتتح منتخب الكاميرون التسجيل عن طريق جوليس أوليفير نتشام بالدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء. ثم عادل عبد المنعم عكاشة للمنتخب الليبي في الدقيقة 43.

ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى منتخبات الرأس الأخضر وأنغولا وموريشيوس وإسواتيني.

ويهذه النتيجة أصبحت ليبيا في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف الكاميرون المتصدر ورأس الأخضر.

 

 

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