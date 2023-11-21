البدري يعلق على نتيجة التعادل أمام الكاميرون وهذه رسالته للجماهير الليبية

أخبار ليبيا 24

علّق، قائد المنتخب الوطني لكرة القدم، فيصل البدري، على نتيجة المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي أمام الكاميرون اليوم الثلاثاء في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب البدري على حسابه في “فيسبوك”: “الحمد لله رب العالمين.. نقطة إيجابية من خصم قوي.. نتمنى دائما أن نُظهر ليبيا بمظهر يليق بها ويرضي الجماهير الليبية”.

وتابع البدري، موجها رسالة للجماهير الليبية: “شكرًا لكم على مساندتكم.. أنتم نقطة القوة والتحول بالنسبة لنا”.

تعادل إيجابي

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب على المواجهة بين المنتخب الوطني الليبي ونظيره الكاميروني في إطار منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. وأقيمت المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وافتتح منتخب الكاميرون التسجيل عن طريق جوليس أوليفير نتشام بالدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء. ثم عادل عبد المنعم عكاشة للمنتخب الليبي في الدقيقة 43.

ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى منتخبات الرأس الأخضر وأنغولا وموريشيوس وإسواتيني.

وبهذه النتيجة أصبحت ليبيا في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف الكاميرون المتصدر ورأس الأخضر.