الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تمسّ بمعاهدة السلام

أخبار ليبيا 24

اعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن أي محاولة من شأنها تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تشكل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

الخصاونة؛ جدّد رفض الأردن أي محاولات من هذا القبيل، قائلاً إنها تعد «بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكل إخلالاً مادياً باتفاقية السلام»، بحسب ما نشرته رئاسة الوزراء الأردنية.

بدوره شدّد ملك الأردن عبد الله الثاني على أن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار في فلسطين

وأضاف ملك الأردن خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، أن الظلم الواقع على الفلسطينيين هو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم، مشيرًا إلى ان بلاده ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين

بدوره… قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أمريكا والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان، أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء، مشيرًا على أن 73 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة والضفة هم من النساء والأطفال، وفقَ قوله.