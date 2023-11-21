احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي ترتفع

أخبار ليبيا 24

حقق احتياطي مصرف لبنان المركزي من الدولار ارتفاعًا بمقدار 500 مليون ليسجل 9 مليارات دولار، بعدما كان نحو 8.5 مليار دولار في 31 يوليو تموز الماضي.

وتواصل الأزمة الاقتصادية اللبنانية التفاقم في ظل حالة الانسداد السياسي.

صندوق النقد الدولي، أكد أنّ أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة، ومقاومة الإصلاحات من أصحاب مصالح.

وأضاف الصندوق الدولي في بياناتٍ حديثة، أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي كلف المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020، فيما جاءت إجراءات الإصلاح في البلاد دون ما تم النصح به ودون التوقعات.