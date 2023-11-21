إنفوغرافيك| بيان بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول لصالح غزة حتى 10 نوفمبر 2023
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
مصر: 6944.29 طن
ليبيا: 546.5 طن
الكويت: 412 طن
قطر: 286 طن
تركيا: 203.6 طن
باكستان: 165.6 طن
روسيا: 115 طن
الجزائر: 104 طن
البحرين: 79 طن
بريطانيا: 56.3 طن
فرنسا: 48.2 طن
الدنمارك: 42 طن
الهند: 38 طن
السعودية: 33 طن
المغرب: 25 طن
إندونيسيا: 23.8 طن
الأردن: 20.8 طن
فنزويلا: 18.15 طن
العراق: 18 طن
ماليزيا: 16 طن
تركمانستان: 14.3 طن
الإمارات: 13.5 طن
تونس: 12.5 طن
كولومبيا: 10 طن
اليابان: 8.6 طن
اليونان: 5 طن
البرازيل: 3 طن