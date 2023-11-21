أجدابيا الابتدائية تبطل دعوى الدبيبة ضد حماد بخصوص الحجز على إيرادات النفط الليبي 

21 نوفمبر، 2023 3:16 م
0 2

أخبارليبيا24

أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية حكماً ببطلان صحيفة الدعوى المقدمة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بخصوص الحجز على ايرادات النفط الليبي.

ورفضت المحكمة في حكمها استشكال الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بوقف تنفيذ الأمر الولائي 23 لسنة 2013 بالحجز على إيرادات النفط الليبي لصالح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية وزير التخطيط والمالية. 

وألزمت محكمة أجدابيا الابتدائية المستشكل بالمصاريف القضائية واستمرار الأمر الولائي القضائي لصالح الحكومة الليبية

21 نوفمبر، 2023 3:16 م
0 2

المزيد من الأخبار

عقب حالات التسمم .. إغلاق قصاب تنتوش في جنزور

عقب حالات التسمم .. إغلاق قصاب تنتوش في جنزور

21 نوفمبر، 2023 1:28 م
الإمام: عملية المسح لا تزال مستمرة لرصد مزارع النخيل التي تنتشر فيها الحشرة القشرية الخضراء

غدامس: عملية المسح لا تزال مستمرة لرصد مزارع النخيل التي تنتشر فيها الحشرة القشرية الخضراء

21 نوفمبر، 2023 1:20 م

مشروع تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي طبرق – امساعد

21 نوفمبر، 2023 12:36 م
حبس مسؤول في فرع مصرف الجمهورية بعين زارة

حبس مسؤول في فرع مصرف الجمهورية بعين زارة

21 نوفمبر، 2023 12:08 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى