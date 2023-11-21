أجدابيا الابتدائية تبطل دعوى الدبيبة ضد حماد بخصوص الحجز على إيرادات النفط الليبي 

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أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية حكماً ببطلان صحيفة الدعوى المقدمة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بخصوص الحجز على ايرادات النفط الليبي.

ورفضت المحكمة في حكمها استشكال الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بوقف تنفيذ الأمر الولائي 23 لسنة 2013 بالحجز على إيرادات النفط الليبي لصالح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية وزير التخطيط والمالية.

وألزمت محكمة أجدابيا الابتدائية المستشكل بالمصاريف القضائية واستمرار الأمر الولائي القضائي لصالح الحكومة الليبية