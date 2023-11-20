“319” عدد ضحايا حوادث المرور في بنغازي خلال 10 أشهر

أعلنت مديرية أمن بنغازي مقتل 319 مواطناً داخل المدينة وضواحيها جراء حوادث المرور خلال الأشهر العشرةالأولى من العام الجاري.

و قال رئيس قسم المرور والتراخيص ببنغازي العميد حمدي البرغثي في تصريح صحفي ، أنّ الحوادث المرورية أتلفت 2346 مركبة آلية، وتراوحت الإصابات ما بين جروح ورضوض طفيفة إلى إصابات بليغة، وبلغ عددها 746 حالة حرجة و435 حالة خفيفة إلى متوسطة من الحالات التي استقبلها مديرية أمن بنغازي من داخل وخارجالمدينة و قد تابع إجراءاتها قسم المرور والتراخيص.

وناشد العميد حمدي البرغثي، المواطنين بضرورة أخذ التدابير اللازمة أثناء قيادة المركبات للحد من الحوادثالمرورية التي تحصد العديد من الأرواح سنوياً خاصة في ساعات الذروة بالنهار أو الليل، وتفادي ما ينجم عنهامن كوارث مادية واجتماعية.

وأكد أن ثلاثة أسباب تؤدي إلى الحوادث المرورية هي: العنصر البشري سواء كان السائق أو المشأة، والمركبة الآليةومشاكلها من أعطال الفرامل وانفجار الإطارات وانتهاء العمر الافتراضي للمركبة، والمشاكل الفنية للطرق كالإنارةوهندسة الطرق والعواكس الأرضية.