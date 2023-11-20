وزارة الخدمة المدنية تخطط للتطوير الوظيفي

عقد وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي “محمد المختار”، اجتماع موسع، مع مستشار الوزيرللتدريب “عبدالله رضوان”، ونوقش خلال الاجتماع الخطة التدريبية ومسارات تنفيذها مطلع العام القادم، وأهمالمجالات المستهدفة بالتدريب، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير المؤسسات الحكوميةبما يلبي متطلبات المرحلة الحالية.

و يأتي هذا الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، وحضره مدير إدارة التدريب الوظيفي “عبدالرحيم ذياب”، ومديرمكتب الشؤون القانونية “نعيمة عاشور”، ومدير إدارة الموارد البشرية “وفاء راشد”، في إطار بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتدريب و التطوير الوظيفي منها الخطة التدريبية الشاملة للقطاعات وتعزيز دور الوزارة في تنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.