نواب يعربون عن قلقهم بشأن التحركات العسكرية التابعة لحكومة الدبيبة في غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

أعرب أعضاء من مجلس النواب عن قلقهم الشديد بشأن التحركات العسكرية التابعة لحكومة الدبيبة في المنطقة الغربية والتي من شأنها أن تفجر الأوضاع وتهدد السلم الاجتماعي ووحدة التراب الليبي.

وأكد النواب في بيان تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، رفضهم النهج العسكري والاستقواء بالسلاح لمعالجة الأزمات والتحديات في المنطقة الغربية.

وحمل النواب حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب من خسائر في الارواح والمكتسبات وتمزيق النسيج الاجتماعي، داعيين كل الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والجهات الرقابية لتحمل مسؤولياتها بالخصوص.

وطالب النواب الشعب والمدن والقرى والقبائل الى التمسك بنهج المصالحة الوطنية وعدم الانجرار لدعوات الفتنة والاقتتال.

وجاء البيان ممهور بتوقيعات أعضاء النواب وهم: هناء خليفة أبوديب ونعيمة رمضان دلف ورحمة أبوبكر وفاطمة احمد كاريس.