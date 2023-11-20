نواب عن الساحل الغربي يرحبون بتكليف النمروش معاونا لرئيس الأركان العامة

أخبار ليبيا 24

بارك أعضاء من مجلس النواب عن الساحل الغربي بخصوص الأحداث العسكرية الجارية بالمنطقة الغربية صدور قرار المجلس الرئاسي رقم 58 لسنة 2023م والقاضي بتكليف الفريق صلاح الدين النمروش معاونا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومسؤولا على الجانب العسكري.

وأثنى النواب في بيان تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، على ما قام به النمروش من إخماد شبح الحرب في المنطقة الغربية بتدخله المباشر وتواصله مع الرئاسي لإصدار أوامر لكافة عودة التشكيلات المسلحة ورجوعها لمواقعها، وكفى الناس شر الاقتتال.

ودعم البيان، جهود النمروش المبذولة لتجنيب المنطقة الاقتتال وشبح الحروب وويلات الدمار، فما قام به من أهم أخلاقيات المسؤول، وأساسيات شرف المهنة العسكرية.

وأكد النواب أن المنطقة الغربية السباقة في مديد السلام للجميع ولها الاسبقية في الدعوة للمصالحة الوطنية ولم الشمل والحفاظ على النسيج الاجتماعي رغم كل المحاولات اليائسة التي من شأنها افساد كل المساعي السلمية وإدخال المنطقة في دوامة الحروب.