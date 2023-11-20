نجاح أول عملية لأول حالة قلب مفتوح في مصراتة

أجريت أول عملية جراحية ناجحة للقلب المفتوح للأطفال في مركز مصراتة الطبي ، لحالة لم يتجاوز عمرها عامين،من سبها، وقالت صفحة مركز مصراتة الطبي في فيس بوك ، أن الحالة تُعاني منذ ولادتها من تشهوه خلقي يتمثل في وجود بوصلة بين الشريان الرئوي و الشريان الأورطي للقلب.

وتُعتبر هذه الحالة رقم 1 في اليوم الأول ضمن حملة توطين العلاج بالداخل والتي تطلقها حكومة الوحدة عن طريق جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية تحت شعار “عودة الحياة بتوطين العلاج بالداخل”، حيث شارك في هذهالعملية “فريق طبي متخصص زائر من الولايات المتحدة الأميركية”، والذي سيكون متواجدًا لمدة 21 يومًا سيُجريمن خلالها عمليات القلب المفتوح للأطفال التي من المتوقع أن تستهدف اكثر من 30 حالة، من كافة المدن والمناطق الليبية.