من بكين.. وزراء عرب ومسلمون يحثون على إنهاء الحرب في غزة

أخبار ليبيا 24

دعا وزراء عرب ومسلمون، اليوم الإثنين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما زار وفدهم بكين في المحطة الأولى من جولة للضغط من أجل إنهاء الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بمسؤولين يمثلون كل دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويمارس الوفد أيضا ضغوطا على الغرب لرفض تبرير إسرائيل لتصرفاتها ضد الفلسطينيين بأنها دفاع عن النفس.

المسؤولون الذين يعقدون اجتماعات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، اليوم الإثنين، هم من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها.

وقف القتل فورا

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: “نحن هنا لإرسال إشارة واضحة: أنه يجب علينا أن نوقف القتال والقتل على الفور، ويجب علينا تسليم الإمدادات الإنسانية إلى غزة على الفور”.

وحثت القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض هذا الشهر المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.

وسعت المملكة العربية السعودية إلى الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إنهاء الأعمال العدائية في غزة، وجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الزعماء العرب والمسلمين لتعزيز هذه الرسالة.

وفي تعليقات نشرتها وزارته على موقع “إكس”، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الصيني: “إننا نتطلع إلى دور أقوى من جانب القوى العظمى مثل الصين من أجل وقف الهجمات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وللأسف هناك دول كبرى توفر الغطاء للهجمات الإسرائيلية الحالية”.