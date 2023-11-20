ليبيا تستعد لمواجهة الكاميرون لانتزاع الصدارة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

أخبار ليبيا 24

يستعد المنتخب الليبي لكرة القدم للمواجهة المقبلة يوم غد الثلاثاء أمام المنتخب الكاميروني ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودخل المنتخب الوطني أولى تدريباته بملعب شهداء بنينا استعدادا للقاء الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة التي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

ونجح المنتخب الوطني من حصد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على منتخب إسواتينى بجنوب إفريقيا، وذلك قبل المواجهة القوية أمام الكاميرون، الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ليبيا بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب موريشيوس بثلاثة أهداف نظيفة.

ويطمح المنتخب الوطني، بقيادة المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش، لإزاحة منافسه من صدارة المجموعة والانفراد بها لصالحه.

هذا وتأكد غياب أندريه أونانا حارس مرمى الكاميرون عن مباراة ملعب شهداء بنينا بعد خروجه مصابا في المباراة الافتتاحية لفريقه بالمجموعة الرابعة بين الكاميرون وموريشيوس يوم السبت.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن أونانا عاد إلى فريقه مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز كي يتلقى العلاج من إصابة لم يحددها.