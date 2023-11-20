غرق سفينة شحن تركية على متنها طاقما من 12 فردا في البحر الأسود

20 نوفمبر، 2023 11:18 ص
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أخبار ليبيا 24

قال، وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الإثنين، إن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردا غرقت قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود خلال عاصفة يوم الأحد ولم تتمكن السلطات من الاتصال بالطاقم.

وكان قبطان السفينة كافكامتلر، التي ترفع العلم التركي، قد أبلغ صباح يوم الأحد، أن السفينة كانت تنجرف نحو حاجز الأمواج قبالة إيريجلي، في مقاطعة زونجولداك شمال غرب تركيا، حسبما ذكر مكتب حاكم المقاطعة في وقت سابق.

وقال ييرليكايا، وفقا لرويترز، إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية يوم الأحد. وقال مكتب الحاكم، إن سوء الأحوال الجوية منع السفن الجوية والبحرية من إجراء عمليات بحث.

وقال ييرليكايا للصحفيين: “عندما تتحسن الظروف الجوية السيئة، ستبدأ أنشطة البحث والإنقاذ على الفور”.

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20 نوفمبر، 2023 11:18 ص
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