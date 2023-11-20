عبد الجليل يناقش مع رؤساء الفروع البلدية ببلدية بنغازي المشكلات التي تواجه القطاع الصحي

20 نوفمبر، 2023 8:03 م
0 0

استقبل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من النواب “عثمان عبد الجليل” ، وفداً من رؤساء الفروع ببلدية بنغازي،وناقش الحضور في اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، وبحضور مدير عام التفتيش والمتابعة بالوزارة، ومدير إدارةالخدمات الصحية بنغازي، المشاكل والعراقيل التي تواجه المراكز الصحية والمستشفيات العامة في المدينة وسبلحلها، رغم نقص الميزانيات الخاصة بقطاع الصحة.

وأكد عبد الجليل على تعاونه الكامل للنهوض بمستوى المراكز الصحية بمدينة بنغازي، وحرص وزارة الصحة بشكل كامل على الرقي بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع المدن والمناطق في ليبيا.

20 نوفمبر، 2023 8:03 م
0 0

المزيد من الأخبار

“319” عدد ضحايا حوادث المرور في بنغازي خلال 10 أشهر

20 نوفمبر، 2023 7:56 م

نواب يعربون عن قلقهم بشأن التحركات العسكرية التابعة لحكومة الدبيبة في غرب البلاد

20 نوفمبر، 2023 3:17 م

نواب عن الساحل الغربي يرحبون بتكليف النمروش معاونا لرئيس الأركان العامة

20 نوفمبر، 2023 3:01 م

تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

20 نوفمبر، 2023 2:57 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى