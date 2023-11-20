عبد الجليل يناقش مع رؤساء الفروع البلدية ببلدية بنغازي المشكلات التي تواجه القطاع الصحي

استقبل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من النواب “عثمان عبد الجليل” ، وفداً من رؤساء الفروع ببلدية بنغازي،وناقش الحضور في اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، وبحضور مدير عام التفتيش والمتابعة بالوزارة، ومدير إدارةالخدمات الصحية بنغازي، المشاكل والعراقيل التي تواجه المراكز الصحية والمستشفيات العامة في المدينة وسبلحلها، رغم نقص الميزانيات الخاصة بقطاع الصحة.

وأكد عبد الجليل على تعاونه الكامل للنهوض بمستوى المراكز الصحية بمدينة بنغازي، وحرص وزارة الصحة بشكل كامل على الرقي بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع المدن والمناطق في ليبيا.