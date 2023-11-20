طقس مستقر على عموم ليبيا لكنه يتجه للبرودة نهاية الأسبوع

20 نوفمبر، 2023 10:04 ص
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أخبار ليبيا 24

يميل الطقس للاستقرار على مناطق ليبيا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى، لكنه يتجه للبرودة على شمال غرب البلاد بداية من يوم الأربعاء القادم، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ووفقا للتوقعات؛ فإن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال ما بين 20 و26 وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين 19 و25 مئوية.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بمنخفض جوي يصاحبه تبريد في طبقات الجو العليا بداية من مساء يوم الأربعاء.

وقد يصاحبه رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

ويمتد تأثير هذا المنخفض يوم الخميس ويشمل مناطق الشمال الشرقي.

 

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20 نوفمبر، 2023 10:04 ص
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